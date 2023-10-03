Жители Татарстана могут проголосовать за фестиваль «Безнең заман» на карте достижения.рф

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана и других регионов России могут проголосовать за фестиваль «Наше время – Безнең заман», который попал на интерактивную карту достижения.рф. Всего на карте представлены 11 объектов и проектов республики, за которые также можно проголосовать.

Достижения регионов страны будут представлены на международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Голосование проходит до начала выставки.

Открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» в этом году пройдет в 11-й раз. Первый зональный этап фестиваля состоится в Набережных Челнах 6-7 октября. На него заявились более 200 участников, представляющих в том числе крупнейшие предприятия республики, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ. Следующий этап пройдет 13-14 октября в Альметьевске. Заключительный этап состоится в Казани 20-21 октября.

Суперфинал фестиваля запланирован на 17-18 ноября. Он состоится в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Гала-концерт по традиции пройдет в КРК «Пирамида» 20 ноября.

Заявки на участие принимаются до 5 октября на официальном сайте фестиваля bzzm.ru. Призовой фонд фестиваля этого года составляет 4 млн рублей. Обладатель гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч рублей. Команды-победители и лауреаты фестиваля будут поощрены кубками.

На заседании Госсовета по молодежной политике Президент России Владимир Путин отметил необходимость поддержки кадров. «Отдельно хотел бы остановиться на теме поддержки и продвижения кадров, тех специалистов, которые работают с молодежью на местах, выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей», – подчеркнул глава государства.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на гала-концерте фестиваля прошлого года отмечал важность повышения престижа рабочих профессий. «Сегодня мы понимаем, что самое главное для нашего государства — это человек труда. Эти люди не просто трудятся на предприятиях и в организациях нашей республики — они еще и талантливы. Фестиваль по-настоящему объединяет коллективы. Люди, которые работают на предприятиях и в организациях, — это патриоты нашей страны. <...> Они представляют нашу республику, и мы опираемся на них», — подчеркнул руководитель республики.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман» учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.