На сайте достижения.рф можно проголосовать еще за три объекта Татарстана

На сайте достижения.рф пополнился список объектов от Татарстана, за которые можно отдать свой голос. В настоящее время от Татарстана на сайте представлено 14 объектов.

Список пополнили три объекта из республики. Это менделеевский завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», Казанский вертолетный завод и одно из главных достижений Татарстана – туристический поток.

Ранее в список для голосования был включен республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман», о чем сообщал «Татар-информ».

Голосование продлится до 30 ноября, сообщают организаторы. С полным списком достижений Республики Татарстан можно ознакомиться на сайте достижения.рф.

Достижения регионов страны будут представлены на ВДНХ на международной выставке-форуме «Россия», которая стартует 4 ноября в Москве. Каждый регион страны представит свой стенд, также у участников выставки будет возможность принять участие в Дне регионов.