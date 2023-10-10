На сайте достижения.рф можно проголосовать за сельское хозяйство Татарстана

На сайте достижения.рф расширился список объектов, за которые можно отдать свой голос. На ресурсе можно проголосовать за сельскохозяйственную отрасль Татарстана – республики, как передового сельскохозяйственного региона России.

В 2022 году впервые в истории Республики Татарстан достигнут показатель – свыше двух миллионов тонн молока. Аграриями региона выращено 5,2 миллиона тонн урожая хлеба. Получен достойный урожай сахарной свеклы, картофеля и овощей.

Республика занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по производству молока, второе – по картофелю, стабильно входит в десятку регионов по производству мяса скота и птицы, зерна, яиц, сахарной свеклы.

«Именно усилиями всех тех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, отечественное сельское хозяйство и пищевая промышленность качественно изменились и стали настоящими локомотивами экономики страны», – отмечал ранее Президент России Владимир Путин.

8 октября все работники сельского хозяйства отмечали профессиональный праздник. На постоянной основе в выходные дни в Татарстане проводятся сельскохозяйственные ярмарки. С начала сентября аграрии Татарстана реализовали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 312,2 млн рублей. По итогам четырех ярмарок фермеры продали 3169,1 тонны овощей, 2221,5 тонны картофеля, 57 тонн сахара, 239,9 тонны мяса и 61,3 тонны молока.

Поддержать сельскохозяйственную отрасль можно на сайте достижения.рф. Голосование продолжится до 30 ноября, напоминает агентство «Татмедиа». С полным списком достижений Республики Татарстан можно на сайте достижения.рф.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в список для голосования были включены республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман», менделеевский завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», Казанский вертолетный завод и одно из главных достижений Татарстана – туристический поток.

Достижения регионов страны будут представлены на ВДНХ, на международной выставке-форуме «Россия», которая стартует 4 ноября в Москве. Каждый регион страны представит свой стенд, также у участников выставки будет возможность принять участие в Дне регионов.