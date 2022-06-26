На Сабантуе в Якутии батыр Руслан Рафиков выиграл президентский приз — квадроцикл

Участник прошедшего в Якутии Сабантуя Руслан Рафиков в ходе состязаний на призы Президента Татарстана выиграл свой самый большой приз в карьере борца — квадроцикл.

«В дни соревнований в Якутии мне исполнилось 30 лет. На этом Сабантуе, став абсолютным батыром, я смог сделать себе большой подарок», — рассказал Руслан корреспонденту «Татар-информа».

Сабантуй, в котором приняли участие татарстанские артисты и борцы, был организован в рамках национального якутского праздника Ысыах. Праздник плуга стал завершающим событием Дней Татарстана в Якутии.

Абсолютным батыром в национальной борьбе корэш стал Руслан Рафиков из Балтасинского района РТ. «Ребята из Саха — настоящие борцы, их поражение связано с незнанием правил нашей национальной борьбы. А я сам не дрался с ними, дрались другие ребята. Я пришел на татарскую борьбу», — сказал Руслан, комментируя итоги турнира.

Фото: https://tatar-congress.org

Руслан — сын борца, борьбой занимается с раннего детства. «Были и победы, и поражения, останавливался на два года из-за травмы. Сейчас я начал усиленно тренироваться и в этом году выиграл Кубок мира в болгарском Скопье», — поделился он историей собственной спортивной карьеры.

По словам Руслана Рафикова, он выигрывает на Сабантуях по четыре-пять баранов в год. Однако автомобиль он пока так и не выиграл, квадроцикл — его самая большая награда. Пока приз остался в Якутии. Спортсмен прилетел самолетом в составе татарстанской делегации. А машину организаторы привезут в Татарстан позднее.

Возглавлял делегацию Татарстана, прибывшую в Якутию на двух самолетах, Президент РТ Рустам Минниханов. В ее состав, помимо других представителей республики, входили 13 спортсменов: девять борцов, один тренер и трое судей.