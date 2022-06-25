50 оттенков язычества: как Татарстан отметил в Якутии Ысыах

Татарстанская делегация побывала на национальном празднике Ысыах в Якутии. С традициями якутян познакомился и корреспондент «Татар-информа», который открыл для себя новый феномен – возрождение народа с помощью древних верований.

Якуты проводят национальный праздник Ысыах в самые длинные световые дни и в особых местах – урочищах, где изначально жили предки народа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три березы

Когда нам сказали, что мы поедем на национальный якутский праздник Ысыах, то в сознании появились аналогии с Сабантуем. К слову, последний в Якутии впервые отметили в этом году. Татарстан после пышных дней Якутии в Казани решил не ударить лицом в грязь и подготовил внушительный культурный десант. Два борта почти с 400 представителями республики полетели на другой конец России – в страну Олонхе. В программе была и организация Сабантуя. Но на фоне происходящих торжеств Ысыаха выездной праздник плуга смотрелся скромно.

Надо отметить, что якуты проводят свой национальный праздник в особое время – самые длинные световые дни и в особых местах – урочищах, которые считаются районами, где изначально жили предки народа. Одна из таких долин - Туймаады – находится в урочище «Ус хатын». Это в получасе езды от Якутска и переводится как «3 березы» (сравните с татарским «Өч каен»).

Что касается языкового сходства, несмотря на то, что в якутском много параллелей с татарским (это и числительные, и слово «огонь» (оут – ут), все же он ближе к монгольскому. «У нас 40 процентов лексики из монгольского. Я учился с монголом и мы долго смеялись, находя похожие слова друг у друга», – рассказал корреспонденту «Татар-информ» главный редактор газеты «Саха Сирэ» в Якутии Чокуур Гаврильев.

Праздник Ысыах собирает только на трибунах 40-50 тысяч, а всего за два дня его посещают 200-300 тысяч человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Окропить землю

Праздник Ысыах имеет поистине народный масштаб. В этом году он проходит одновременно в трех местах, в трех священных урочищах. Он собирает только на трибунах 40-50 тысяч, а всего за два дня его посещают 200-300 тысяч человек. Зачастую люди приезжают с ночёвкой и обустраиваются в палатках. Один из таких туристов рассказал «Татар-информу», что они живут тут два дня и завтра планируют встретить восход солнца. Себя якуты считают солнцепоклонниками и огнепоклонниками.

Ус хатын – это широкая долина с вкраплением небольших озер. На вопрос почему она священна, нам объяснили, что это место легендарного прародителя якутов – Эллэй Боотура (по одной из версий его предком был татарский хан), который сюда переехал с семьей и впервые провел обряд поклонения. К слову, Ысыах переводится как «окропление земли». По сути, именно окропив землю кумысом, праздник считается открытым.

Себя якуты считают солнцепоклонниками и огнепоклонниками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дети богов

Говоря о предках, нельзя не сказать, что якуты считают себя детьми светлых богов – Айыы. Причем, по их преданиям, они ведут свое начало от покровителя лошадей. Якутские лошадки – это национальная гордость. «Они сами находят корм в снегу и очень выносливые», - рассказали нам.

Если уж мы вспомнили про предков, то сегодня существует две основные теории происхождения якутского народа. Первая – автохтонная, которая гласит, что якуты произошли от коренных народов. Вторая говорит, что прадеды якутов были тюрками, которые пришли в эти суровые края и смешались с монголами и эвенками. Есть и экзотические версии – они происходят от скифов.

По якутским повериям, кто увидит танцующего стерха, тот будет счастлив Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все флаги в гости к нам

Представление на празднике Ысыах началось с танца стерхов. По якутским повериям, кто увидит танцующего стерха, тот будет счастлив. В этот момент по трибуне проходил генеральный директор телекомпании «ТНВ» Ильшат Аминов. Он шел, имитируя танец стерха. Таким образом, как минимум, увидевшие это члены татарстанской делегации, теперь будут счастливы до самой смерти.

Нашлось в Ысыахе и место Татарстану. Перед началом праздника на майдане появился татарстанский танцевальный коллектив в традиционных одеждах из средневековья.

Рустам Минниханов обратился к присутствующим сначала на татарском языке, а потом на русском Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Удивил состав VIP-гостей. Было несколько губернаторов (Камчатки, Новосибирской области), целый пул дипломатов (от Кореи и Китая до Индии) и гость из Москвы – замруковолителя аппарата путинской администрации Магомедсалам Магомедов. Президент Татарстана Рустам Минниханов был среди трех почетных гостей, кому предоставили на празднике слово. Он выступил после Магомедова и обратился к присутствующим сначала на татарском языке, а потом на русском. Глава Якутии Айсен Николаев, конечно, не мог не упомянуть про единение страны в текущих условиях.

Апогеем праздника стало моление якутских жрецов – алгысчитов. Они вспоминали каждого из 9 светлых божеств, бросая в огонь еду и конский волос, а затем кланяясь.

Апогеем праздника стало моление якутских жрецов – алгысчитов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Испив кумыса, по якутским повериям человек очищается (к слову, очищению уделено много места: очищает огонь, береза и многое другое). Конский бунчук – дога водружать вышел мэр Якутска Евгений Григорьев. Этим было объявлено, что праздник Ысыах стартовал.

И тут все трибуны бросились к площади и, взявшись за руки, начали водить огромный хоровод – осуохай. Огромная масса людей в такт двигалась рядом с трибуной, произнося хвалу божествам.

Что интересно, в советские времена празднование Ысыаха имело более скромные масштабы, и не все обряды практиковались. «Мы отмечаем так масштабно с 1992 года. Сейчас есть каноны и правила. Их изучили наши ученые и составили правила, как правильно праздновать. Многие из исследователей стали алгысчитами (жрецами). Это все вместе помогает нам формировать народ в единое целое», - пояснил Чокуур Гаврильев.

Каждый третий или четвертый гость праздника был в национальной одежде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 30 лет у якутов появилась особо сильная любовь к этому празднику. Что удивительно, каждый третий или четвертый гость праздника был в национальной одежде. Те же ученые реконструировали ее, найдя образцы XVIII-XIX вв.

Таким образом, мы стали свидетелем необычного явления – конструирования национальной идентичности на основе языческих верований древности.