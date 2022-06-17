В Дни Татарстана в Якутии встретят татарский Сабантуй

Национальный татарский праздник Сабантуй будет презентован в рамках культурной программы Дней Татарстана в Республике Саха, которые пройдут с 22 по 25 июня. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры РТ Виктория Даутова.

«В Якутии проживают более 10 тыс. татар. Там предвидится национальный татарский праздник Сабантуй, который будет включен в программу мероприятий. В этом году с 22 по 25 июня пройдет насыщенная культурная программа, будут представлены ведущие госучреждения культуры. Группа писателей презентует книги, переведенные с якутского на татарский и с татарского на якутский языки. Это „Хунские повести“ якутского писателя Николая Лугинова и книга татарского писателя Марата Кабирова», — сказала она.

Также в регионе ожидаются Дни татарстанского кино, будет организована выставка «В гостях у татар». Ее экспозиция познакомит гостей с 66 экспонатами из собрания Елабужского государственного музея-заповедника. Запланированы гастроли Буинского государственного драматического театра, артисты которого покажут два спектакля на русском и татарском языках.

Представители Ассамблеи народов РТ и Дома дружбы народов РТ вошли в состав делегации. Планируется, что на Днях Татарстана в Якутии будет подписано соглашение между Домом дружбы народов РТ и Национально-культурной автономией татар Республики Саха. Ключевым мероприятием станет концерт мастеров искусств Республики Татарстан, государственного ансамбля песни и танца РТ. Мастера народно-художественных промыслов из Татарстана организуют выставку.