Минниханов: «Якутия — наш далекий, но очень важный торговый партнер»

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев приняли участие в форуме «Татарстан — Якутия», где состоялась презентация инвестиционного и инновационного потенциала двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Мы встречаем большую братскую делегацию Республики Татарстан, которая приехала провести Дни Татарстана. Особенно приятно, что вы приехали разделить с нами праздник, 100-летие образования Якутской АССР», — поприветствовал Айсен Николаев участников мероприятия.

Он отметил важность межмуниципального сотрудничества — на полях форума были подписаны соглашения между муниципалитетами Якутии и Татарстана.

«Республика Саха (Якутия) — наш далекий, но очень важный торговый партнер. Объем межрегионального товарооборота ежегодно увеличивается. Из Татарстана идут поставки грузовых автомобилей, шин, топлива», — сказал Рустам Минниханов.

По его словам, на сегодняшний день в Татарстане производится 25,6% российского полиэтилена, 41,5% синтетических каучуков, а также каждая вторая грузовая автошина и каждый третий грузовой автомобиль.

В рамках форума были подписаны ряд соглашений, в том числе между судостроительной корпорацией «Ак Барс» и АО «Жатайская судоверфь», между татарстанским технополисом «Химград», ООО «Саха-Рэм» и Правительством Якутии.