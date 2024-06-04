На Сабантуе в Чистополе выступит группа «Любэ»

Николай Расторгуев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На Сабантуе в Чистополе 8 июня свои песни исполнит группа «Любэ», ее выступление станет завершающим моментом праздника плуга. Программу мероприятия в своем Telegram-канале опубликовал глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов.

Откроют празднование в 10 часов утра конные скачки на ипподроме. С 11.30 на стадионе «Татнефть-Олимп» заработают национальные подворья, начнутся народные игры и соревнования по борьбе корэш.

Торжественное открытие Сабантуя намечено на полдень. Программа включает развлекательное шоу «Битва героев труда», финал состязаний по корэш и выступления представителей татарской эстрады — Рифата Зарипова, Ильмиры Нагимовой и Ришата Тухватуллина. Группа Николая Расторгуева появится на сцене в 16.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что праздник плуга в Казани пройдет на трех площадках, а всего по миру предполагается за этот год провести около 400 сабантуев.