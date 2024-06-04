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Сабантуй 2024 года в Казани пройдет на трех площадках
В столице Татарстана Сабантуй в этом году пройдет 23 июня на трех площадках. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.
«Сабантуй в Казани пройдет в Березовой роще в Мирном и в Дербышках, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Начало в 9.30. Традиционный сбор подарков состоится 21 июня. Шествие пройдет по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани, а завершится у театра Камала», — рассказала спикер.
Театрализованный пролог на основной площадке продолжит тему прошлого года — это древняя история булгар. События развернутся в приграничном поселении Волжской Булгарии, а также соприкоснутся с тематиками объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи и Игр БРИКС, добавила она.
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