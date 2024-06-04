Ирада Аюпова: В этом году по всему миру пройдет около 400 сабантуев

Ирада Аюпова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом году по всей России и в зарубежных странах в общей сложности состоится около 400 сабантуев. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Традиционно проходят сабантуи и вне Республики Татарстан. В этом году планируем, что пройдет порядка 400 праздников по всей России и в других государствах. Важно подчеркнуть, что вопросы организации по большей части берет принимающая сторона. Мы только направляем коллективы, на сельском и федеральном Сабантуе — застраиваем подворья. Но большая часть затрат лежит на регионе, где проходит праздник», — отметила она.

Министр подчеркнула, что во всех регионах России и многих других странах достаточно много внимания уделяется татарам. Власти городов всегда оказывают поддержку в проведении сабантуев.

«Это очень хороший тренд. Думаю, что в сегодняшних условиях глобализации перед нами стоит вызов, как сохранить традиционную культуру в наших каменных джунглях. То, что мы делаем сегодня, — это не просто удовлетворение этнокультурных потребностей, но и сохранение идентичности», — добавила Аюпова.

Всего сабантуи пройдут в 39 странах мира. Праздники плуга уже состоялись в Дубае и Вене, сообщил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«В Дубае Сабантуй прошел уже второй раз. Мы там создали „альянс татаро-арабских стран“, куда вступили молодые инициативные люди, они и проводят праздник. Скоро пройдет крупный Сабантуй в Ташкенте. Мероприятия состоятся в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других. Заканчивается цикл в Сиднее», — пояснил он.

Во всех зарубежных странах сабантуи проводят татарские общественные объединения этих государств, заключил Шакиров.

Отдельно спикеры выделили федеральные сабантуи, которые пройдут в других регионах России. В частности, Всероссийский сельский сабантуй пройдет в Пермском крае, а федеральный — в Йошкар-Оле.