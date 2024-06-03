На Сабантуе в Нижнекамске покажут древний татарский обряд свадьбы

На Сабантуе в Нижнекамске гости станут свидетелями древнего традиционного татарского обряда — «Туя» (свадьбы). Программа всего праздника подготовлена в рамках Года Семьи. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин донес традиции до подрастающего поколения.

«В первую очередь необходимо донести наши традиции до подрастающего поколения. Очень важно, чтобы дети приучались к добрым традициям, играм, праздникам — к тому, что исконно для наших народов. Акцент мы в первую очередь сделали именно на семейные ценности. 2024-й у нас объявлен Годом семьи. Надеемся, что наши компании сделают акцент на технологичность и науку», — отметил мэр.

О программе Сабантуя подробнее рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района Ильдар Рамазанов.

По его словам, все участники праздника познакомятся с татарским этикетом семейного гостеприимства, с особенностями национальных блюд и приготовлением травяного чая. В память о празднике нижнекамцы семьями смогут сфотографироваться на тематических фотопроектах «Гостеприимная семья» и «Сабантуй — семейный праздник».

Представители сельских поселений Нижнекамского района предлагают гостям тематическую интерактивную площадку «Моя деревенька» — «Авыл тормышы», демонстрирующую жизнь, обычаи, культуру татарской деревни.

«Горожане могут познакомиться с укладом сельской жизни и быта, посмотреть яркую концертную программу творческих коллективов, а также стать участником театральной зарисовки по прохождению испытаний для жениха и невесты в день свадьбы: правильно завязывать веники, резать лапшу, колоть и пилить дрова, носить воду коромыслом, попробовать себя в искусстве прясть нить, вышивать и многое другое», — поделился докладчик.

В этом году новинкой Сабантуя станет оформление «Аллеи личностей», на которой будут представлены лучшие работники отрасли. По двум сторонам главной улицы майдана разместятся деревянные трехгранные стойки с постерами. Кроме этого, будут представлены конструкции-кубы с постерами лучших сотрудников от учреждений социального блока.

В продолжении аллеи гостей праздника встретят 11 национальных общин, показывающих многообразие наций в городе. Национальные шатры будут тематически оформлены в стиле представленной культуры, где можно будет познакомиться с семейными традициями и обычаями.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 7 февраля, зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о хедлайнерах Сабантуя.