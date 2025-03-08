На ремонт дорог в шести районах Татарстана направят более 460 млн рублей

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На ремонт дорог в Высокогорском, Елабужском, Кукморском, Менделеевском, Чистопольском и Балтасинском районах Татарстана выделят свыше 462,4 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

Дороже всего обойдется обновление дороги Алан-Бексерь – Ислейтарский лесхоз в Высокогорском районе: затраты превысят 236,2 млн рублей. От подрядчика потребуется до 19 ноября этого года привести в порядок участок длиной чуть более 4,5 километра (км 4+300 – км 8+830).

Обновление дорог в трех муниципалитетах оценивается почти в 95,7 млн рублей. Речь идет об участках трасс Елабуга – Лекарево – Большие Армалы (км 12+112 – км 14+701) в Елабужском районе, Лубяна – Бажениха (км 0+764 – км 1+015) в Кукморском районе и М7 «Волга» – Бизяки (км 17+350 – км 19+401) в Менделеевском районе. Предельный срок выполнения работ – 12 августа.

Модернизация двух участков трассы Чистополь – Аксубаево — Нурлат (км 14+295 – км 15+845 и км 31+573 – км 33+174) общей длиной более 3,1 километра в Чистопольском районе обойдется более чем в 69,8 млн рублей. Работы потребуется завершить к 20 августа.

В свою очередь обновление участка дороги Балтаси – Шемордан (км 2+130 – км 4+630) длиной 2,5 километра будет стоить около 60,6 млн рублей. Срок завершения работ – 13 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на дорожные работы в этом году направят более 39 млрд рублей.