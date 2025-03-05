В Татарстане по нацпроекту будет продолжен ремонт дорог и мостов, начавшийся в 2024-м

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В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане в 2025 году продолжится ремонт дорог и мостов, начавшийся в 2024-м по предыдущему национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В частности, будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги Алексеевское – Высокий Колок в Алькеевском районе республики протяженностью 4,4 километра. Работы выполняет подрядная организация ОАО «Алексеевскдорстрой».

Кроме того, продолжатся различные работы на шести мостах. Речь идет в том числе о реконструкции моста через реку Малый Черемшан на автомобильной дороге Муслюмкино – Билярск в Алексеевском районе (протяженностью 89 погонных метров) и моста через реку Возжайку в селе Камаево Менделеевского района РТ (протяженностью 47,6 погонного метра).

Запланирован также капитальный ремонт моста через реку Бирлю на автомобильной дороге Большие Кайбицы – Камылово» в Кайбицком районе РТ (протяженностью более 42 погонных метров), моста через реку Нурминку на автомобильной дороге «Кукмор – Шемордан» – Янцобино – Большой Сардек – Трыш в Кукморском районе РТ (протяженностью 8,8 погонного метра), моста через реку Мензелю в селе Сарманово Сармановского района (протяженностью более 55 погонных метров) и моста через реку Берняжку на улице Бутлерова в городе Чистополе (протяженностью более 32 погонных метров).

«Мероприятия, проведенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», повысили доступность базовых социальных и других услуг для сельских жителей, увеличили их доходы в населенных пунктах, где были отремонтированы и построены дороги. У многих жителей изменился образ жизни, появились новые перспективы. Данная работа будет продолжена и в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который способствует повышению безопасности и качества дорожного движения для всех пользователей», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году будет приведено в нормативное состояние более 200 километров автомобильных дорог.