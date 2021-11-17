На развитие генетических технологий в России направят 127 млрд рублей

На развитие генетических технологий в России до 2027 года направят 127,1 млрд рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на посвященном этому вопросу совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Правительства страны в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, в реализации программы развития генетических технологий, которая воплощается в жизнь начиная с 2019 года, участвуют более 100 научных учреждений и вузов.

Отдельно Голикова остановилась на создании трех центров геномных исследований мирового уровня. Национальные биоресурсные центры занимаются проектами в сферах биобезопасности, медицины, сельского хозяйства и промышленности. «На их развитие из бюджета было выделено 7,3 млрд рублей, еще 1,3 млрд рублей поступило из внебюджетных источников», — уточнила докладчик.

Кроме того, до 2023 года 22 исследовательские программы научных учреждений и вузов получат финансовую поддержку в размере 8,2 млрд рублей. При этом 2,6 млрд рублей направят на поддержку 15 проектов, занятых развитием биоресурсных коллекций, а также на расширение их взаимодействия с научными и образовательными организациями, добавила Голикова.

Вице-премьер отметила, что сейчас генетическими технологиями в России занимаются более 3,2 тыс. специалистов. К 2024 году их должно стать больше на 1,9 тыс. человек, а к 2030-му — еще на 2,5 тыс., отмечает РИА Новости.

Помимо этого, обращаясь к ведшему совещание Президенту РФ Владимиру Путину, Татьяна Голикова сказала: «Также вы отметили: самих по себе разработок недостаточно, важно обеспечить их практическое применение, поэтому по решению совета разрабатывается механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности центров мирового уровня».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу развития генетических технологий, обозначить пределы их допустимого использования и определить порядок работы биоресурсных центров.