Путин предложил продлить программу развития генетических технологий

В России до 2030 года нужно продлить программу развития генетических технологий, заявил на совещании по развитию генетических технологий Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что все научные и технологические проекты, действующие и разрабатывающиеся в России, должны быть направлены на достижение национальных целей развития, сфокусироваться вокруг человека и повышения его благополучия.

«Действие научно-технической программы в области сельского хозяйства уже продлено до 2030 года. Аналогичное решение предлагаю принять и в отношении программы развития генетических технологий, обеспечить ее финансирование, адекватное тем масштабным результатам, которые нам необходимы в этой сфере», — заявил глава государства.

Он добавил, что такие открытия, как расшифровка генома, выведение нового сорта растений либо проведение значимых экспериментов, — это результат колоссальных усилий ученых, их успех, который не должен быть просто научным прорывом, а служить во благо человечества.