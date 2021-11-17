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Официальная хроника
17 ноября 2021  15:44

Путин: Нужно четко обозначить пределы допустимого использования генетических технологий

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Сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий призвал сегодня Президент России Владимир Путин участников совещания, посвященного указанным вопросам. Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщает сайт московского Кремля.

Законодательство в сфере генетики, по мнению Президента, «должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции». «Вместе с тем нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий», — подчеркнул Путин. 

Российский лидер пояснил, что речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм, которым должно доверять общество. 

Продолжая тему законодательства в области генетики, глава государства отметил, что юридические механизмы должны обеспечивать права граждан, регламентировать вопросы получения, использования и защиты генетических данных человека. Путин добавил, что эти же требования относятся к единой системе хранения генетических материалов и образцов. 

Программа, нацеленная на развитие генетических технологий, была запущена два года назад.

#владимир путин
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