Путин: Нужно четко обозначить пределы допустимого использования генетических технологий

Сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий призвал сегодня Президент России Владимир Путин участников совещания, посвященного указанным вопросам. Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщает сайт московского Кремля.

Законодательство в сфере генетики, по мнению Президента, «должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции». «Вместе с тем нужно четко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пояснил, что речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм, которым должно доверять общество.

Продолжая тему законодательства в области генетики, глава государства отметил, что юридические механизмы должны обеспечивать права граждан, регламентировать вопросы получения, использования и защиты генетических данных человека. Путин добавил, что эти же требования относятся к единой системе хранения генетических материалов и образцов.

Программа, нацеленная на развитие генетических технологий, была запущена два года назад.