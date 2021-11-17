Путин поручил определить порядок работы биоресурсных центров

В России будет детально определен порядок работы Национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий, организованном в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Считаю <…> необходимым детально определить порядок деятельности Национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений имени Вавилова», — подчеркнул российский лидер, обращаясь к участникам совещания.

Путин также отдельно остановился на «сбережении исконных российских сортов», в первую очередь — стратегически важных культур (пшеницы и других зерновых). По мнению главы государства, Николай Вавилов и другие отечественные селекционеры посвятили этому делу «всю свою жизнь».

В связи с этим Президент РФ упомянул необходимость «специальных правил обращения» в отношении образцов «особо ценных генетических ресурсов растений». «Соответствующий указ будет мною подписан в самое ближайшее время», — уточнил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, к 2024 году будут созданы три биоресурсных центра. При этом задачами упомянутого Президентом центра станут каталогизация, единое методическое сопровождение долгосрочного сохранения в живом виде, пополнение, изучение и рациональное использование ценных образцов генетических ресурсов растений, отмечает РИА Новости.

Владимир Путин приказал создать Национальную базу генетической информации еще в июне 2020 года. Ответственным за это было назначено Правительство России при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».