На проектирование сетей водоснабжения в новом театре Камала потратят почти миллион

Рендер предоставлен архитектурным бюро Wowhaus

Проектные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в новом театре имени Галиасгара Камала обойдутся более чем в 953 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Из документации следует, что от подрядчика потребуется определить диаметр и протяженность трубопровода. Исполнитель также должен учесть необходимость применения труб из полиэтилена, запорной арматуры с эксплуатационным сроком не менее 30 лет и железобетонных колодцев с футеровкой полимерным анкерным листом. Применение поворотных межфланцевых затворов не допускается.

Заказчиком выступает МУП «Водоканал» Казани. Прием заявок завершится 8 декабря, итоги электронного аукциона подведут 15 декабря. Выполнить проектные работы подрядчику предстоит в течение недели с момента заключения контракта.

Победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала был определен в феврале 2022 года. Им стал русско-немецко-японский консорциум Wowhaus.

Строительство нового здания организовано на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Летом этого года с ходом работ ознакомился Раис РТ Рустам Минниханов. Старое здание может занять музыкальный театр.

Подробнее о проекте можно прочитать в материале «Татар-информа» «„Будет визитной карточкой Татарстана“: проект театра Камала, который показали Минниханову».