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Минниханов оценил строительство нового здания театра им.Камала в Казани
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала на берегу озера Кабан в Казани. Он ознакомился с этапами строительства и оценил качество работ.
Сопровождали руководителя республики глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, гендиректор ГУП «Татинвестграждан- проект» Адель Хуснутдинов и директор архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В новом здании театра будет несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. У труппы появятся возможности для экспериментов с технологиями и пространством, проведения современных форматов — от лекций до перформансов.
Сейчас на объекте ведутся работы по забивке свайного поля и устройству бетонной подготовки.
Напомним, на территории у пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташ, по проекту русско-немецко-японского консорциума «Ваухаус» (Wowhaus). Коллектив стал победителем открытого международного конкурса.
Помимо строящегося здания, Раис РТ оценил реконструкцию моста по улице Назарбаева, которая стартовала в июле прошлого года. Открыть движение на мосту власти города обещают к концу года.
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