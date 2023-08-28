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В старом здании театра Камала может разместиться музыкальный театр
Старое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала может занять музыкальный театр, соответствующее поручение дал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.
По словам спикера, руководитель республики поручил организовать публичное обсуждение такого варианта использования здания с общественностью. Таким образом, этот вопрос еще окончательно не решен.
«Он (Рустам Минниханов — прим. Т-и) согласился, что нам нужен музыкальный театр и что сейчас накоплено достаточно материала, чтобы его транслировать на профессиональной сцене», — пояснила глава Минкультуры.
Победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра Камала был определен в феврале 2022 года. Им стал русско-немецко-японский консорциум Wowhaus.
Строительство нового здания организовано на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Подробнее о нем можно прочитать в материале «Татар-информа» «„Будет визитной карточкой Татарстана“: проект театра Камала, который показали Минниханову».
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