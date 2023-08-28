В старом здании театра Камала может разместиться музыкальный театр

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Старое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала может занять музыкальный театр, соответствующее поручение дал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По словам спикера, руководитель республики поручил организовать публичное обсуждение такого варианта использования здания с общественностью. Таким образом, этот вопрос еще окончательно не решен.

«Он (Рустам Минниханов — прим. Т-и) согласился, что нам нужен музыкальный театр и что сейчас накоплено достаточно материала, чтобы его транслировать на профессиональной сцене», — пояснила глава Минкультуры.

Победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра Камала был определен в феврале 2022 года. Им стал русско-немецко-японский консорциум Wowhaus.

Строительство нового здания организовано на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Подробнее о нем можно прочитать в материале «Татар-информа» «„Будет визитной карточкой Татарстана“: проект театра Камала, который показали Минниханову».