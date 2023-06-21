«Будет визитной карточкой Татарстана»: проект театра Камала, который показали Минниханову

Рустам Минниханов посетил площадку, где строится новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала

Фото: rais.tatarstan.ru

«На объекте ведутся работы по забивке свайного поля»

На днях Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил площадку, где строится новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала – на берегу озера Кабан на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Сейчас здесь идет забивка свайного поля.

На встрече Олег Шапиро представил текущую версию проекта театра Камала, который, по его словам, станет глобальным центром татарской культуры, ярким архитектурным объектом города и местом притяжения жителей и гостей республики.

Он поделился актуальными рендерами проекта с «Татар-информом». Это уже не концептуальные, а проектные решения, которые станут основой строительства здания нового театра им. Г. Камала.

Олег Шапиро представил текущую версию проекта театра Камала, который, по его словам, станет глобальным центром татарской культуры Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Шапиро, уникальный облик здания включит изысканные интерьеры, которые будут обогащены татарскими орнаментами. Их разработала заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Наиля Кумысникова.

Театр вместит более 1300 зрителей в четырех залах и будет открыт для города с утра до вечера, став крытым городским общественным пространством.

Новое здание будет окружено эффектной парковой зоной, которая делится на 3 части: набережная озера Кабан, парк около театра (со стороны ул. Назарбаева) и «парк» на крыше и террасах здания. Парк — это продолжение театра, где будут проводиться фестивали, перфомансы и другие театральные действа.

Новое здание будет окружено эффектной парковой зоной, которая делится на 3 части Рендер предоставлен архитектурным бюро Wowhaus

«Новый технологичный театр Камала даст практически безграничные возможности для классических и современных постановок, фестивалей, выступлений и мероприятий, а станет ядром театральной эко-системой города», — рассказал архитектор.

«Мы осознаем, что классический театр Камала важен для людей»

Театр имени Галиаскара Камала — старейший национальный театр России — был основан в 1906 году. В нынешнем здании он работает с 1985 года. Реновация театра планировалась давно. Распоряжение Кабинета Министров о капитальном ремонте здания театра вышло еще в 2014 году. В 2016 году Рустаму Минниханову представили несколько вариантов реконструкции.

Однако концепцию определили по итогам открытытого международного конкурса, объявленного в 2021 году. Интерес к нему был огромным – из разных стран поступило 537 заявок. Победителем стал проект консорциума Wowhaus (Москва) и японского бюро Kengo Kuma & Associates.

Разработчики предложили эволюцию знакомого образа существующего здания театра Камала — стеклянное здание с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта театра.

Разработчики предложили эволюцию знакомого образа существующего здания театра Камала — стеклянное здание с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта театра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы осознаем, что классический театр Камала важен для людей. Нам также важно было отразить разные сезоны года и, конечно, в том числе зиму с ее снегом и покрытым льдом озером. Заостренность, присущая кристаллам льда, устремленность, векторность — это в то же время важная черта татарского народа. Как нам рассказали, стрела — чуть ли ядро татарской культуры», — поделился ранее японец Кэнго Кума своим видением на презентации проекта.

«Новый технологичный театр Камала даст практически безграничные возможности для классических и современных постановок, фестивалей, выступлений и мероприятий, а станет ядром театральной эко-системой города» Рендер предоставлен архитектурным бюро Wowhaus

«Стадия активного проектирования продолжается, но близка к завершению»

«Раис Татарстана изучил проектные решения и согласовал с внесением корректировок в части благоустройства и по некоторым планировочным решениям. Стадия активного проектирования продолжается, но близка к завершению», — уточнили «Татар-информу» в московском бюро.

Архитекторы уделили большое внимание значимости проекта для города.

Архитекторы уделили большое внимание значимости проекта для города Рендер предоставлен архитектурным бюро Wowhaus

«За последние годы Казань прошла настоящую архитектурную трансформацию, поменявшую качество общественных пространств города и повлиявшую на повседневную жизнь горожан. Связанный парком с озером Кабан, Театр Камала будет не только визитной карточкой Татарстана, но и новым культурно-смысловым центром региона», — сообщил «Татар-информу» Олег Шапиро.

Олег Шапиро: «За последние годы Казань прошла настоящую архитектурную трансформацию, поменявшую качество общественных пространств города и повлиявшую на повседневную жизнь горожан Фото: предоставлено архитектурным бюро Wowhaus

Он заметил, что сегодня во всем мире классические культурные институции — музеи, театры, библиотеки — трансформируются, их функционал заметно расширяется, и здания должны соответствовать новым запросам.

«Современный театр становится местом культурного досуга не только во время проведения спектаклей, но практически круглосуточно. Из монофункциональной институции — „театр с буфетом“ — он превращается в принципиально новый многофункциональный культурный центр для всего города», — заключил собеседник агентства.