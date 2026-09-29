«Ъ»: На посту вице-премьера РФ Савельева сменит Никитин

Министр транспорта РФ Андрей Никитин в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отправленного накануне в отставку Виталия Савельева на посту заместителя Председателя Правительства России, отвечающего за развитие транспортного комплекса страны, должен сменить нынешний министр транспорта РФ Андрей Никитин. Об этом со ссылкой на три источника пишет газета «Коммерсантъ».

Собеседники издания при этом утверждают, что на должность главы Минтранса рассматриваются кандидатуры первого заместителя руководителя ведомства Константина Пашкова и директора Департамента транспорта Правительства Анатолия Мещерякова.

Президент РФ Владимир Путин 28 сентября своим указом освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера из-за избрания того депутатом Государственной Думы ФС РФ IX созыва.

Савельев с 2009 по 2020 год руководил авиакомпанией «Аэрофлот». С ноября 2020 по май 2024 года – министр транспорта РФ. С мая 2024-го – вице-премьер РФ.

Андрей Никитин с 2011 по 2017 год работал генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С октября 2017 по февраль 2025-го – губернатор Новгородской области. С февраля по июль 2025-го – заместитель министра транспорта РФ. Возглавил ведомство после отставки предшественника – Романа Старовойта (вскоре после этого экс-чиновник был найден мертвым).