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Политика 28 сентября 2026 15:53

Путин освободил Савельева от должности вице-премьера РФ

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Путин освободил Савельева от должности вице-премьера РФ
Виталий Савельев в 2023 году
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Виталия Савельева от должности заместителя Председателя Правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Причина освобождения чиновника от должности – избрание депутатом Государственной Думы ФС РФ IX созыва.

Виталий Геннадьевич Савельев с 2009 по 2020 год руководил авиакомпанией «Аэрофлот». С ноября 2020 по май 2024 года – министр транспорта РФ. С мая 2024-го – вице-премьер РФ, курировал развитие транспортного комплекса страны.

#Владимир Путин #Виталий Савельев
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