Путин освободил Савельева от должности вице-премьера РФ
Виталий Савельев в 2023 году
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Виталия Савельева от должности заместителя Председателя Правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Причина освобождения чиновника от должности – избрание депутатом Государственной Думы ФС РФ IX созыва.
Виталий Геннадьевич Савельев с 2009 по 2020 год руководил авиакомпанией «Аэрофлот». С ноября 2020 по май 2024 года – министр транспорта РФ. С мая 2024-го – вице-премьер РФ, курировал развитие транспортного комплекса страны.