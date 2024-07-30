На первый участок второй линии метро в Казани выделят еще почти 1 млрд рублей

В Казани направят еще более 983 млн рублей на строительство второй ветки метро. Речь идет о первом участке второй линии от станции метро «Фучика» до «Сахарова». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнять строительно-монтажные и другие работы, установку и монтаж оборудования до 1 декабря 2024 года — на этот срок запланировано подключение объекта к сетям и подписание акта о соответствии при завершении строительства.

Закупка содержит более 200 томов технической документации. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, средства выделят из бюджета республики.

Напомним, что в апреле на работы на этом участке было выделено 995,3 млн рублей.