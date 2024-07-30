Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На первый участок второй линии метро в Казани выделят еще почти 1 млрд рублей
В Казани направят еще более 983 млн рублей на строительство второй ветки метро. Речь идет о первом участке второй линии от станции метро «Фучика» до «Сахарова». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнять строительно-монтажные и другие работы, установку и монтаж оборудования до 1 декабря 2024 года — на этот срок запланировано подключение объекта к сетям и подписание акта о соответствии при завершении строительства.
Закупка содержит более 200 томов технической документации. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, средства выделят из бюджета республики.
Напомним, что в апреле на работы на этом участке было выделено 995,3 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»