На строительство второй ветки казанского метро выделили еще почти 1 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани на строительство первого участка второй линии метрополитена выделяют еще 995,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Согласно официальной формулировке из документов, деньги выделяют на «Первый участок Второй линии метрополитена в Казани от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова». В перечне работ указаны, проходка правого и левого тоннелей перегона от станции «Улица Ак. Сахарова» до станции «100-летие ТАССР», а также прочие обслуживающие процессы.

Еще на станции «Фучика» должны выкопать котлован, а на «Сахарова» установить железобетонные конструкции вестибюля 2. Все работы должны завершить к 1 декабря текущего года.

Ранее «Татар-Информ» сообщал, как будут внешне выглядеть новые станции казанского метро. Согласно концепции, в оформлении станций «Академическая», «Зилант» и «Тулпар» будет преобладать металл, но каждая «остановка» будет при этом по своему уникальна.

Напомним также, что в начале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку одной из станций второй линии метро в 10-м микрорайоне. Когда планируется сдать станции, где все-таки планируется проложить метро дальше – в материале «Татар-информа».