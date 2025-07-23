На «Первом канале» Альметьевск назвали «неофициальной велостолицей» России

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» рассказали об уникальной сети велодорожек Альметьевска, назвав город «неофициальной велостолицей страны».

«Велодорожки устраивалсись за счет буферных зон зеленых, или сужения проезжей части в рамках нормативных требований, или [использовался] комбинированный подход», – пояснил в сюжете представитель районной администрации.

Велосипедисты Альметьевска отмечают удобство созданной в городе инфраструктуры, но жалуются на пешеходов, которые полюбили использовать велодорожки вместо тротуаров.

На сегодняшний день общая протяженность велодорожек в Альметьевске достигает 150 километров. По данному показателю город занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. А по протяженности велодорожек на 1 тыс. человек он является абсолютным лидером по всей стране (на 1 тыс. человек приходится более 900 метров), подчеркнули в пресс-службе администрации муниципалитета.

Проект развития городской велоинфраструктуры был запущен в 2015 году. Тогда же была разработана концепция совместно с датским бюро Copenhagenize, а затем началась ее реализация.

Инфраструктура выстраивалась поэтапно. На первом этапе был создан основной каркас дорожек, связывающих жилые районы, объекты образования, основные места отдыха и работы, торговые центры. На сегодняшний день велосипедная сеть покрывает 90% протяженности магистральный автодорог и обладает полноценной связностью. Имеются велосветофоры, поручни у светофоров для комфортной остановки велосипедистов, специальные дорожные знаки, велопарковки. Всё это позволяет комфортно добираться из точки А в точку Б.

Основные задачи создания велоинфраструктуры – удобство и мобильность, улучшение здоровья горожан и улучшение экологии. В Альметьевске «спокойно можно отправить своего ребенка в школу на велосипеде и не беспокоиться о его безопасности», подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас велодорожки активно используются для передвижения на различных средствах индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Инфраструктура позволяет разводить потоки пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, увеличивая безопасность на улицах города.

Наряду с обеспечением возможности ежедневного передвижения по велодорожкам, в Альметьевске проводятся различные мероприятия: открытые велозаезды, велоакции, городские экскурсии на велосипедах. Помимо прочего, активно развиваются велошеринг и кикшеринг, добавили в администрации Альметьевского района РТ.