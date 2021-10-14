Столица нефти и велосипедов: «Татнефть» построила в Альметьевске крупную сеть велодорожек

Велодорожка как инструмент ESG‑инвестирования. Как Компания «Татнефть» реализует свою экологическую и социальную ответственность, построив самую разветвленную сеть дорог для велосипедов в России, рассказали «Нефтяные вести».

Для подготовки проекта пригласили специалистов из Дании

Социально-экологическая ответственность всегда была визитной карточкой «Татнефти» — это философия компании. Последние два года подобные инициативы реализуются на платформе Глобального договора ООН.

Наряду со званием нефтяной столицы Татарстана Альметьевск имеет еще одно неофициальное название уже на федеральном уровне — велосипедная столица России. И это произошло снова благодаря компании «Татнефть», усилиями которой за шесть лет в городе построено почти 115 км дорог для велосипедов.

Это гораздо больше, чем в других российских городах. В 2015- м, до старта проекта «Татнефти», в городе было всего четыре километра велодорожек, причем почти вся протяженность приходилась на парки или скверы.

Для подготовки проекта были приглашены специалисты датской компании Copenhagenize, которые имеют большой опыт организации инфраструктуры и велокультуры в Европе.

Сетью дорожек сейчас пронизаны не только главные транспортные артерии нефтеграда, но и небольшие улицы, подъезды к школам и другим учреждениям, а также промышленная зона города.

«Татнефть» закупила велосипеды для службы так байкшеринга

Год от года микрорайоны все больше страдают от недостатка парковочных мест, многие периферийные улицы не связаны общественным транспортом, или он ходит довольно редко, а службы такси не всегда справляются с нагрузкой в утренние и вечерние часы. Таким образом, докрутить педали до места назначения становится для многих более полезной и быстрой альтернативой личному автомобилю, автобусу или троллейбусу.

Компания также закупила несколько сотен велосипедов для службы так называемого байкшеринга — любой человек с помощью мобильного приложения может за очень демократичную цену взять напрокат двухколесного помощника. Оранжевые велосипеды в теплое время года уже несколько лет подряд становятся визитной карточкой города.

Нынешним летом бум электросамокатов докатился и до нашего города. И во многом это произошло благодаря велодорожкам, которые в том числе серьезно обезопасили и райдеров, и пешеходов, и других участников дорожного движения.

Как отмечают «Нефтяные вести», параллельно велодорожкам в городе строятся и пешеходные тротуары, протяженность которых в Альметьевске за последние 6 лет выросла без малого на 65 км.

Конечно, Альметьевск по мановению ковша экскаватора сразу не превратится в условный Копенгаген, однако без необходимой инфраструктуры надеяться на снижение потока авто­транспорта было бы не очень дальновидно. Очевидно, велотранспорт благодаря «Татнефти» завоевывает все большую популярность, которая будет только расти в ближайшие годы.

Подобные проекты будут тиражированы и в других городах юго-востока республики.