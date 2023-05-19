«Велостолица зажигает»: Тимур Нагуманов прокатился на велосипеде в Альметьевске

В велостолице Татарстана — городе Альметьевске — проходит всероссийская акция «На работу на велосипеде». С 7.00 в нефтеграде работают 8 «энергетических точек» города. Глава района Тимур Нагуманов посетил одну из них и на своем примере предложил горожанам отказаться на день от автомобиля и приехать в офис на «двухколесном коне».

«Велостолица зажигает! Мой рабочий график не подразумевал сегодня поездку на велосипеде, все же я посетил одну из 8 „энергетических точек“ города. На каждой такой точке ждут волонтеры с приятными сюрпризами для участников акции», — рассказал руководитель муниципального образования.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, на энергетических точках выдают набор, который включает яблоко, батончик либо хлебцы, воду, флайер на бесплатный прокат велосипедов на 1 час.

К акции также присоединились сотрудники исполкома. Данное мероприятие пользуется популярностью у альметьевцев.Только за полчаса работы точек было роздано 500 пакетов.

«На работу на велосипеде» — это инициатива, которая поощряет использование велосипеда как экологически чистого средства передвижения. Такие акции способствуют укреплению здоровья граждан и развитию велосипедной культуры в обществе.