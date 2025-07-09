«Лето в Татарстане»: альметьевцы на велопрогулке увидели город с нового ракурса

Альметьевск стал площадкой для Международного молодежного экологического фестиваля «Яшел Адым – Зеленый Шаг», который проходит в рамках масштабного культурно-туристического проекта «Лето в Татарстане». Одним из самых ярких и нестандартных событий фестиваля стали экскурсии по городу на велосипедах.

Более 30 юношей и девушек – студенты вузов и ссузов в возрасте от 17 до 25 лет – прибыли в Альметьевск, чтобы принять участие в фестивале. Для многих из них знакомство с городом началось с необычного формата – велопрогулки по главным улицам и достопримечательностям.

Маршрут пролегал через центральные улицы Альметьевска и включал знаковые городские объекты. Особый интерес вызвали арт-объекты проекта «Сказки о золотых яблоках» – уникальной паблик-арт-программы, ставшей визитной карточкой нефтяной столицы Татарстана.

Проводниками на маршруте стали экскурсоводы из Альметьевского государственного технического университета (АГТУ), с кафедры Высшей школы новых технологий. Они не только обеспечили безопасность и комфорт движения, но и рассказали участникам немало интересного об истории города, его культурной жизни, архитектурных особенностях и современных инициативах в сфере экологии и урбанистики.

Велосипедные экскурсии стали не просто способом передвижения – это был способ увидеть город живым, динамичным, дышащим современными смыслами.

Многие участники признались, что именно такой формат помог им почувствовать атмосферу Альметьевска – дружелюбную, открытую и по-настоящему зеленую.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.