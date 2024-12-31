news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 31 декабря 2024 13:06

Новый год в Татарстане начнется с сильного ветра, метели и снежных заносов

Скопировать ссылку
Новый год в Татарстане начнется с сильного ветра, метели и снежных заносов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вечером 31 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Так, в новогоднюю ночь и 1 января прогнозируется сильный ветер, порывы которого по республике будут достигать 15-17 м/с, в Казани — до 15 м/с. Кроме того, возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный снегопад.

На дорогах, заметили синоптики, образуются снежные заносы и гололедица.

#прогноз погоды #метель #снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100