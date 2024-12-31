news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новый год в Татарстане начнется с сильного ветра, метели и снежных заносов
Скопировать ссылку
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Вечером 31 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
Так, в новогоднюю ночь и 1 января прогнозируется сильный ветер, порывы которого по республике будут достигать 15-17 м/с, в Казани — до 15 м/с. Кроме того, возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный снегопад.
На дорогах, заметили синоптики, образуются снежные заносы и гололедица.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400