Новый год в Татарстане начнется с сильного ветра, метели и снежных заносов

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Вечером 31 декабря в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Так, в новогоднюю ночь и 1 января прогнозируется сильный ветер, порывы которого по республике будут достигать 15-17 м/с, в Казани — до 15 м/с. Кроме того, возможна метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный снегопад.

На дорогах, заметили синоптики, образуются снежные заносы и гололедица.