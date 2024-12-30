Циклоны с Атлантики, гололед и метель: погода преподнесет жителям РТ новогодний сюрприз

О том, какой будет погода в Новый год в Татарстане, а также в новогодние каникулы и в январе, – в материале «Татар-информа».





По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в ближайшие дни на территории нашего региона прогнозируется неустойчивый характер погоды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На дорогах ситуация непростая – гололедица, местами снежные заносы»

По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, в ближайшие дни на территории нашего региона прогнозируется неустойчивый характер погоды – влияние атмосферных фронтов будет чередоваться с влиянием гребней повышенного атмосферного давления.

«Погода в новогоднюю ночь по республике будет разнообразной. Ожидаются неблагоприятные явления. 31 декабря вечером прогнозируются метели из-за сильного ветра и осадки в виде снега и мокрого снега. Температурный фон в ночные часы отрицательный, в дневные часы потеплеет. На дорогах ситуация будет непростая – гололедица, местами снежные заносы. Автолюбителям нужно отнестись к этому внимательно», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

31 декабря по республике будет облачно. В отдельных районах прогнозируются метель и гололед. Ветер будет юго-западным, со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывами до 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -6...-11 градусов. Максимальная температура днем ожидается на уровне -4...+1 градуса.

Феликс Гоголь: «31 декабря вечером прогнозируются метели из-за сильного ветра и осадки в виде снега и мокрого снега. Температурный фон в ночные часы отрицательный, в дневные часы потеплеет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

1 января прогнозируется теплая погода, местами с осадками в виде снега и мокрого снега. Температурный фон ожидается ночью в пределах -2...-7 градусов, днем -3...+1 градус. Средние температуры воздуха окажутся выше многолетних значений на 6-8 градусов. На дорогах будет скользко.

По прогнозу Гидрометцентра России, и в ближайшую декаду температура по республике будет выше климатической нормы на 4-6 градусов.

«Это достаточно много, учитывая, что температурная норма в первую декаду января составляет -10...-11 градусов. Для начала января это достаточно теплая погода. Это связано с циклонами, которые будут перемещаться один за другим по территории нашей республики, как и во всем Поволжье. Атлантические циклоны будут приносить осадки», – пояснил Феликс Гоголь.

Высота снежного покрова в городе сейчас составляет всего лишь 20 см, что в два раза ниже, чем в прошлом году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

31 декабря погода преподнесет казанцам финальный сюрприз

Уходящий декабрь запомнился жителям Татарстана аномальным теплом и дефицитом снега. За месяц в Казани должно было выпасть около 50 мм осадков, но случился их недобор. Высота снежного покрова в городе сейчас составляет всего лишь 20 см, что в два раза ниже, чем в прошлом году.

Как сообщил профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев, погода преподнесет финальный сюрприз жителям Казани 31 декабря. Чтобы объяснить его суть, собеседник «Татар-информа» вспомнил историю.

«Среднесуточная температура 31 декабря в Казани за 46-летний период наблюдений составляет около минус 8 градусов, 1 января – минус 9,1 градуса. В последний день 1978 года температура в нашем городе была минус 44 градуса. А на следующий день в казанском аэропорту было зафиксировано минус 47 градусов. С тех пор таких холодов в Казани не было», – рассказал он.

Юрий Переведенцев: «В норме среднесуточная температура в Казани сейчас составляет минус 10 градусов, но по факту она будет значительно выше» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За все это время 31 декабря в 28 случаях было теплее выведенного усредненного значения и лишь в 18 случаях холоднее. 1 января – в 30 случаях было теплее и в 16 – холоднее. Таким образом, в большинстве случаев в праздничные дни температура воздуха была выше климатической нормы.

Теперь вернемся к погоде этой зимы. По данным Переведенцева, последний теплый предновогодний день в Казани был зафиксирован в 2019 году, после него температуры 31 декабря ежегодно были ниже усредненных значений. Но этот год станет исключением.

«Сейчас погода определяется седловиной – на западе наблюдается антициклон, область высокого давления, на востоке и в Сибири – циклон, в центре Баренцева моря – глубокий циклон, на Керченском проливе – Балканский циклон, а мы на распутье. Погода в новогоднюю ночь будет очень контрастной. После прохождения теплого фронта мы на какое-то время окажемся в теплом секторе циклона с Северной Атлантики, а затем придет холодный фронт. Мы будем находиться под влиянием тыловой части циклона, воздушные массы будут идти с севера», – пояснил ученый.

По прогнозу Гидрометцентра России, 31 декабря через территорию Казани пройдет теплый атмосферный фронт. Температура днем в городе составит около 0...+1 градус, возможен снег с дождем. Но после обеда начнется постепенное понижение температуры, в ночь на 1 января столбик термометра опустится до -5...-6 градусов. 1 января днем в городе прогнозируется около минус 3 градусов.

«В норме среднесуточная температура в Казани сейчас составляет минус 10 градусов, но по факту она будет значительно выше. В целом ожидается довольно-таки неплохая новогодняя ночь. Правда, после оттепели подморозит и будет очень скользко. В последующие январские дни температура воздуха немного понизится», – добавил Переведенцев.

о предварительному прогнозу Гидромета России, ближайшая декада в городе окажется теплой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Придут ли к нам рождественские и крещенские морозы?

По данным казанского профессора, в ближайшие пять дней аномально теплая погода в Казани сохранится. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 5-6 градусов выше нормы. По предварительному прогнозу Гидромета России, ближайшая декада в городе тоже окажется теплой. Будут ли в этом году рождественские и крещенские морозы?

«За 46 лет среднесуточная температура на Рождество – 7 января в Казани составляет минус 11 градусов. Теплее в этот день было в 26 случаях и в 20 случаях – холоднее. В этом году рождественские морозы состоятся, если произойдет арктическое вторжение, но это маловероятно. Скорее всего, температура просто приблизится к климатической норме», – ответил Юрий Переведенцев.

Средняя многолетняя температура в Казани на Крещение (19 января) за прошедшие 46 лет составляет минус 9 градусов. В 26 случаях этот день выдался теплее и в 20 случаях – холоднее.

«Про суровые зимние морозы теперь говорить не приходится», – подытожил Переведенцев.

Предстоящий январь в Татарстане будет на один градус теплее нормы и столь же снежным, как обычно Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Январь в Татарстане будет на градус теплее нормы

Предстоящий январь в Татарстане будет на 1 градус теплее нормы и столь же снежным, как обычно. Это следует из месячного прогноза Гидрометцентра РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 31 января соответствует минус 10,9 градуса, а для Казани — минус 10 градусам.

Если такой прогноз оправдается, то в январе стоит ждать понижения температурного фона по сравнению с концом декабря. Ведь по данным синоптиков, в последнюю декаду первого зимнего месяца средняя температура воздуха может оказаться на 7 градусов выше климатической нормы. По прогнозу, количество осадков в январе будет близким к климатической норме, которая в Казани составляет 46 мм.

Теплая зима – следствие глобального потепления климата, заметил Юрий Переведенцев. В нашем регионе начиная с июня этого года в каждый последующий месяц среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы.

«Сейчас воды Атлантики прогреты на 30% выше, чем за средний многолетний период, теплый Гольфстрим. Поэтому к нам идут теплые воздушные массы с Атлантики. Они дают перепады давления и температур, гололедицу, ветер, смешанные осадки. Из-за выхода циклонов характер погоды неустойчивый», – подчеркнул Переведенцев.

Он напомнил, что 2024 год войдет в историю как самый теплый на земном шаре. В пользу этого сыграли два фактора – глобальное потепление и явление Эль-Ниньо, при котором вода в центре Тихого океана становится значительно теплее.