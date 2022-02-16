На Островах Кука впервые выявили коронавирус

На Островах Кука зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Из Новой Зеландии 10 февраля прибыл инфицированный турист, сообщает ТАСС.

Минздрав островного государства выясняет, кто мог находиться в контакте с заболевшим, чтобы направить их на ПЦР-тестирование.

Медработники предупреждают, что стране стоит подготовиться к широкому распространению коронавируса.

Местные власти пока решили воздержаться от введения жестких санитарных ограничений, но приостановили выполнение пассажирских авиарейсов до 22 февраля.

На Островах Кука за все время пандемии не зарегистрировали ни одного случая инфицирования Covid-19, но власти всё равно вели активную прививочную кампанию.

В общей сложности вакцинировано более 96% взрослого населения. Всего на территории островного государства проживают 13,2 тыс. человек.

Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире сейчас приходится на штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».