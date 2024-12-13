Доходы Татарстана за 2024 год прогнозируются в 647,5 млрд рублей. Такую цифру озвучил Раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии в Доме Правительства РТ.

«Доходы мы ждем в бюджет республики 647,5 млрд рублей, из них собственные доходы республиканские 551 млрд рублей. Это ожидаемая цифра», - сказал Раис РТ.

Расходы консолидированного бюджета за этот год составят 648,9 млрд рублей. Минниханов добавил, что все расходные обязательства будут выполнены с учетом повышения зарплаты в рамках майских указов Президента России Владимира Путина.

Он также напомнил, что бюджет следующего года принят с дефицитом в 13,5 млрд рублей.

«Главное - не допускать банкротства, чтобы были выполнены обязательства по выплатам заработной платы. И в то же время, чтобы в тень не уходили. Это наша задача», - поручил Минниханов на коллегии финансистов.