В России усилят практическое обучение студентов в рамках нацпроекта «Кадры»

Нацпроект «Кадры» поможет обеспечить экономику востребованными сотрудниками. Для достижения данной цели каждый год будут составлять прогноз потребности экономики в специалистах на 5 лет, а также усилят практику для студентов. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы обеспечить экономику востребованными сотрудниками, мы запустим нацпроект «Кадры». Он поможет скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний, государства. Ежегодно будет формироваться и обновляться прогноз потребности экономики в специалистах на 5 лет, который станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах. Усилим и практическое обучение студентов, и профессиональную ориентацию школьников», – цитирует Мишустина пресс-служба правительства РФ.

Он также рассказал и про еще один нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация». В его рамках в России намерены дальше совершенствовать госуслуги, создавать цифровые платформы в ключевых секторах, оперативно внедрять отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и развивать услуги связи, в том числе высокоскоростной интернет.

Также власти РФ планируют формирование 20-го нацпроекта, посвященного развитию биоэкономики. Его подготовят к концу марта 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина.