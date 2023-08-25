Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На месте крушения бизнес-джета Пригожина обнаружены «черные ящики»
В Тверской области на месте крушения самолета Embraer, пассажиром которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружили «черные ящики».
Как сообщают в СК России, продолжается расследование уголовного дела по факту авиационного происшествия в Тверской области.
«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», – указано в сообщении ведомства.
Кроме того, на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы, отметили в СК России.
Напомним, что о крушении самолета в Тверской области стало известно 23 августа. Росавиация подтвердила, что на борту находились десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее – в материале «Татар-информа»:«Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа