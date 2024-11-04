news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 ноября 2024 15:45

На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня народного единства

Скопировать ссылку
На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня народного единства
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» запустили ролик в честь Дня народного единства, который отмечается сегодня.

Ролик включает два сменяющих друг друга идентичных слогана на русском и татарском языках, «Народов много — Родина одна!» и «Халыклар күп — Ватаныбыз бер!», а также изображение памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве и российского флага.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До этого стало известно, что казанская телебашня включит подсветку в честь Дня народного единства и Дня Конституции РТ.

Ранее жителей Татарстана с Днем народного единства поздравили, в частности, Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

#день народного единства
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100