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На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня народного единства
На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» запустили ролик в честь Дня народного единства, который отмечается сегодня.
Ролик включает два сменяющих друг друга идентичных слогана на русском и татарском языках, «Народов много — Родина одна!» и «Халыклар күп — Ватаныбыз бер!», а также изображение памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве и российского флага.
До этого стало известно, что казанская телебашня включит подсветку в честь Дня народного единства и Дня Конституции РТ.
Ранее жителей Татарстана с Днем народного единства поздравили, в частности, Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
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