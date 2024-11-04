На медиафасаде «Ак Барс Арены» запустили ролик в честь Дня народного единства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» запустили ролик в честь Дня народного единства, который отмечается сегодня.

Ролик включает два сменяющих друг друга идентичных слогана на русском и татарском языках, «Народов много — Родина одна!» и «Халыклар күп — Ватаныбыз бер!», а также изображение памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве и российского флага.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До этого стало известно, что казанская телебашня включит подсветку в честь Дня народного единства и Дня Конституции РТ.

Ранее жителей Татарстана с Днем народного единства поздравили, в частности, Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.