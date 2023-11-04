Казанская телебашня включит подсветку в честь Дня народного единства и Дня Конституции РТ

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В субботу, 4 ноября, и в понедельник, 6 ноября, казанская телебашня включит подсветку в честь Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки включает изображения государственных флагов России и Татарстана.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» обеспечит работу яркого свето-динамического шоу с 16 до 23 часов.