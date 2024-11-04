Минниханов: Единство общества – одно из важнейших условий для развития страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех жителей республики с Днём народного единства.

Он напомнил, что более четырёх веков назад воины народного ополчения, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе, во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, сплотившись, освободили родную землю от иноземных захватчиков.

«Славная история нашей страны доказала, что непобедимая сила духа, твёрдость воли, героизм и нерушимое единство всегда отличали наш многонациональный народ и помогали преодолевать любые преграды. И сегодня в зоне проведения специальной военной операции примером общенационального единения перед угрозой неонацизма стало братство наших бойцов – представителей разных национальностей и вероисповеданий», - отметил Минниханов в своем поздравлении.

Раис республики подчеркнул, что каждый из военнослужащих ощущает плечо своих сослуживцев и доверяет им без колебаний. Уроженцы Татарстана, по его словам, достойно представляют республику в этом тесном ряду и демонстрируют многочисленные примеры отваги и мужества. Он также добавил, что для всего татарстанского общества поддержка военнослужащих, помощь их семьям стала внутренним долгом и делом чести.

«Единство общества, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, основанные на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, являются одними из важнейших условий для дальнейшего динамичного развития страны и ее опорного региона – Республики Татарстан. Уверен, что причастность каждого из нас к судьбе России, желание ее процветания и крепкая вера в свои силы помогут воплотить в жизнь самые смелые планы и проекты, достичь все новых значительных успехов», - считает руководитель республики.

В завершении Минниханов пожелал всем здоровья, мира, добра и благополучия.