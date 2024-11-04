Мухаметшин: Для Татарстана День народного единства имеет особое значение

Для Татарстана, одного из самых многонациональных регионов России, где на протяжении тысячелетий в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, День народного единства имеет особое значение. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, поздравляя всех с упомянутым праздником.

«Сила России – в ее единстве. Какие бы испытания ни выпадали на долю нашей Родины, именно сплоченность всего российского народа, безграничная любовь к Отечеству и подлинный патриотизм всегда помогали выстоять перед суровыми вызовами истории», - написал Мухаметшин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что единство народов во все времена было и остается главной национальной идеей России, является фундаментальной основой успехов и достижений нашей республики и большой страны в целом.

«Единство народов, проживающих в России, испытывалось через периоды и исторические события. Чувства родства и дружбы передаются из поколения в поколение. Только когда мы находимся вместе, мы можем сохранить свой дом, Родину, обеспечить благополучие нашей страны, сделать ее будущее светлой и красивой. Будем едины, уважаемые соотечественники!», - написал председатель Госсовета РТ в посте.

фото: «Татар-информ», телеграм-канал Мухаметшина