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На маршруте Казань – Аэропорт введены восемь дополнительных рейсов поездов
В дополнение к 20 ежедневным рейсам электропоездов на маршруте Казань – Аэропорт введены еще восемь дополнительных, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«3 марта дополнительных рейсов будет девять. Электрички будут курсировать ежедневно с 17 февраля по 4 марта», – говорится в сообщении.
Так, из Казани в аэропорт электрички будут отправляться в 8.42 с прибытием в 9.07; в 11.02 с прибытием в 11.22; в 13.31 с прибытием в 13.51; в 16.08 с прибытием в 16.28; в 18.30 с прибытием в 18.50.
Из аэропорта в Казань поезда будут выезжать в 14.25 с прибытием в 14.45; в 15.38 с прибытием в 15.58; в 21.43 с прибытием в 22.08.
Дополнительные поезда назначаются в связи с проведением в Казани международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Они будут следовать без промежуточных остановок.
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