На ликвидацию последствий ЧП и выплаты пострадавшим в 2021 году в РТ выделили 131 млн

Порядка 131 миллиона рублей было выделено на аварийно-восстановительные работы и выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий в Татарстане за 2021 год. Об этом на совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.

Фото: Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

В минувшем году в Татарстане произошло семь чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 65 человек, 27 погибли. Несколько случаев прогремели на всю страну – это взрыв газа в жилых домах в Зеленодольске и Набережных Челнах, а также крушение легкомоторного самолета L-410, в котором погибли 16 парашютистов.

«Хочу отметить, что все действия сотрудников МЧС во время ликвидации последствий во всех случаях были скоординированы. Всего за прошлый год сотрудники МЧС отреагировали более чем на 9 тысяч происшествий», – добавил начальник ГУ МЧС России по РТ.