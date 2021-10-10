Крушение самолета с парашютистами в Татарстане: что известно о трагедии

Сегодня утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находился 21 человек. По информации, которая имеется на данный час, 15 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми. Все подробности трагедии – в репортаже ИА «Татар-информ».

Фото: МЧС по РТ

Хроника трагедии

Первые сообщения о крушении в Мензелинске легкомоторного самолета появились сегодня около девяти утра. В телеграм-каналах и соцсетях с разницей в минуты стала мелькать первая информация о трагедии. Сообщалось, что на борту воздушного судна находились 22 человека – 20 парашютистов и двое членов экипажа.

Спустя некоторое время появилось официальное заявление от МЧС – в 9.11 в Мензелинске рухнул самолет Л-410. На борту – 22 человека. Информация о погибших и выживших уточняется. Еще через несколько минут – первые фото потерпевшего крушение самолета. На них четко видно, что фюзеляж воздушного судна буквально разломлен пополам.

Фото: МЧС по РТ

Одна новость сменялась другой. Первые неподтвержденные данные о погибших шокировали – телеграм-каналы сообщали, что жертвами авиакатастрофы стали 19 человек. Однако эта информация не подтвердилась. Из искореженного самолета спасатели достали шестерых выживших.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о перевозке пострадавших в БСМП Челнов и РКБ.

Чуть позже были обнаружены тела шестерых погибших. Спустя полчаса страшные цифры – в авиакатастрофе под Мензелинском погибли 15 человек.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. А чуть позже Президент республики вылетел на место крушения самолета.

Под Мензелинск выехали представители транспортной прокуратуры, следователи и криминалисты. Они обследуют место трагедии, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев Фото: соцсети

Пилоты погибли

Самолет принадлежал местному аэроклубу. Прыжки с парашютами не единственная услуга, которую предоставляет этот клуб. На сайте приглашают обучиться в таких видах прыжков, как фрифлай, групповая и купольная акробатика, – все они так или иначе связаны с парашютным спортом.

В разделе «Наши самолеты» на первом месте находится как раз тот самолет Л-410, который сегодня рухнул в Мензелинске. По указанным на сайте данным, на борту самолета может находиться не более 19 человек пассажиров и двух человек экипажа.

Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.

Всего на сайте компании указаны трое пилотов, которые могли управлять самолетом Л-410. По предварительной информации, сегодня на борту самолета были двое из них – Александр Зыков и Михаил Беляев. Зыков также являлся начальником штаба.

Трагедия с парашютистами в Мензелинске не первая

Три года назад в Мензелинске произошла трагедия, погибли парашютисты. В мае 2018 года двое парашютистов разбились во время прыжка с самолета: их парашюты запутались между собой в воздухе, и они рухнули на землю.

Один из пострадавших мужчин скончался в карете скорой помощи, второй – в реанимации местной больницы. Позже комиссия мензелинского ДОСААФ по итогам проверки аэроклуба вынесла решение, что в случившемся виноваты сами парашютисты. В связи с этим через неделю Мензелинский аэроклуб продолжил свою работу.