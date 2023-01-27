«На кону стоят судьбы людей, цена ошибки высока»: с чем Следком РТ вошел в 2023 год

Вернули налогов на 2 млрд, посадили опасных преступников, уволили пять недобросовестных руководителей отделов – такие результаты работы за прошлый год сегодня были озвучены на итоговой коллегии в Следкоме Татарстана. Какие задачи стоят перед ведомством в 2023 году, узнал «Татар-информ».

На итоговую коллегию Следственного комитета Татарстана собрались десятки сотрудников Следкома и почетные гости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ежегодная итоговая коллегия Следственного комитета Татарстана по традиции прошла в главном здании ведомства на Большой Красной. Здесь сегодня собрались десятки сотрудников Следкома и почетные гости: Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава МВД Татарстана Артем Хохорин, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, министр здравоохранения Марат Садыков и многие другие.

Доклад главы Следкома РТ Валерия Липского длился почти полчаса. Первое, что отметил начальник ведомства, – обстановка в республике из года в год остается спокойной, а это главный критерий успеха работы следователей. За 2022 год в республике число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4% – с 15 тысяч случаев до 14 тысяч.

«Однако есть незначительный рост числа преступлений, он составил полпроцента. Если быть точным, за 2022 год было зарегистрировано 52 тысячи преступлений в 2021-м – 51 тысяча. К нам поступило около 9 тысяч сообщений о преступлениях, что на 7% ниже уровня 2021 года», – привел данные из своего доклада начальник ведомства.

Валерий Липский сообщил, что за 2022 год в Татарстане число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4% – с 15 тысяч случаев до 14 тысяч Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возместили рекордную сумму по налогам

Отдельно Валерий Липский остановился на успехах следователей по раскрываемости налоговых преступлений. В прошлом году им удалось добиться возвращения рекордной суммы по налогам, что стало одним из самых высоких показателей в России.

«За последние три года размер возмещенного ущерба по налоговым преступлениям вырос с 310 миллионов до рекордных двух миллиардов, которые нам удалось возместить за прошлый год. Это с учетом наложения ареста на имущество фигурантов стоимостью в 1 млрд рублей», – отметил начальник татарстанского Следкома.

Ущерб по налогам полностью погасили директор «Татпромхолдинга», а также крупнейших алкодистрибьютеров — ООО «Премьер» и «Саман». Последние пополнили бюджет налоговой службы более чем на 176 млн рублей.

Татарстанские следователи провели колоссальную работу, чтобы собрать все доказательства вины Игоря Птицина, совершившего ряд нападений на девушек Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Вычислили казанского маньяка и посадили убийцу целой семьи

Говоря о тяжких и особо тяжких преступлениях, которые следователям удалось раскрыть и довести до суда, начальник Следкома не мог не вспомнить уголовное дело Игоря Птицина, который совершил ряд нападений на девушек возле Глубокого озера. Одно из самых шокирующих его преступлений – убийство Дарьи Максимовой, которое произошло в 2012 году.

Долгие годы у следствия не было никаких зацепок в этом деле, было непонятно, кто мог так жестоко расправиться с девушкой. Выйти на Птицина удалось лишь в феврале 2021 года. Татарстанские следователи провели колоссальную работу, чтобы собрать все доказательства вины преступника и довести дело до суда. Итог – Игорь Птицин получил пожизненный срок лишения свободы. Дело рассматривал Верховный суд Татарстана.

В том же суде к пожизненному сроку был приговорен Рустам Мухамадуллин, который в январе 2021 года зарезал свою девушку и ее родителей. В судебной практике процесс стал одним из сложнейших, так как в деле не было ни одного свидетеля, сам подсудимый после случившегося потерял память. Однако собранные следствием улики не оставили у суда никаких сомнений в виновности молодого человека.

Следователям удалось выйти на 24 участников ОПГ, которых обвиняют по 40 преступлениям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Борьба с ОПГ, терроризмом и экстремизмом

Прошлый год, как отметил Валерий Липский, был богат раскрытием преступлений прошлых лет. Следователям удалось выйти на 24 участников ОПГ, которых обвиняют по 40 преступлениям.

К примеру, на скамье подсудимых оказались члены ОПГ «Перваки», совсем скоро под суд пойдут семь участников группировки «Тукаевские». В декабре прошлого года приговор выслушал участник ОПГ «Мамшовские» Ильнар Нуруллин. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

На 20% выросло число раскрытых преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом. Согласно докладу Липского, за год было возбуждено 20 уголовных дел, 16 человек уже предстали перед судом.

В минувшем году за аферы с ущербом на 42 млн под суд пошел замглавы МЧС Татарстана Олег Степущенко Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Особый статус не гарант защиты от скамьи подсудимых

Отдельно глава Следственного комитета РТ остановился на коррупционных преступлениях, отметив, что наказанию по таким делам подвергаются и лица с особым статусом. Всего за год в Татарстане было расследовано 640 коррупционных дел, под суд пошли 253 обвиняемых.

«От уголовной ответственности за коррупционные преступления не освобождает особый статус», – констатировал Липский.

В минувшем году за аферы с ущербом на 42 млн под суд пошел замглавы МЧС Татарстана Олег Степущенко. Его действия подставили под удар безопасность сотен тысяч человек.

Сразу два уголовных дела были возбуждены в отношении начальника Нижнекамского водохранилища Фидаиля Мингазова. Речь идет о махинациях с бюджетными деньгами, направленными на обеспечение безопасности стратегически важного водного объекта.

Важнейшей проблемой в работе следователей остается превышение сроков предварительного следствия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На кону стоят судьбы людей, цена ошибки – высока»

Уровень раскрываемости преступлений и качество работы Следственного комитета во многом зависит от самих сотрудников, которые, как показывает практика, не всегда выполняют свои обязанности добросовестно. Сегодня на коллегии прозвучали фамилии пятерых «отличившихся» сотрудников – руководителей территориальных и межрайонных следственных отделов.

«Эти руководители, которые не сумели обеспечить качество работы, лишились своей должности. Каждый руководитель и сотрудник Следственного комитета должен осознавать, что цена ошибки очень высока. За всем этим стоит не только нарушение прав, но и судьбы людей», – обратился ко всем присутствующим на коллегии Валерий Липский.

Важнейшей проблемой в работе следователей, как и прежде, остается превышение сроков предварительного следствия. Ряд нарушений в расследовании порой обнаруживается, когда дело доходит до суда – за прошлый год на дополнительное расследование вернули больше ста уголовных дел, что по сравнению с 2021 годом больше на 14%.

Рустам Минниханов отметил, что в условиях проведения СВО крайне важно не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Расследование преступлений должно быть законным, оперативным и качественным

Хищение денег из бюджета и налогов, терроризм, экстремизм, а также безопасность детей – все то, на чем должно быть заострено внимание сотрудников Следственного комитета в предстоящем году, отметил после выступления начальника ведомства Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В условиях проведения военной спецоперации крайне важно совместно со всеми правоохранительными органами принять исчерпывающие меры по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации. Приоритетом остается оперативность и качество проводимого расследования уголовных дел. Необходимо строго соблюдать законность при приеме и проверке сообщений о преступлениях, чтобы избежать необоснованного привлечения людей к уголовной ответственности», – обратил внимание Минниханов.

Президент республики подчеркнул, что втягивания сотрудников Следкома в коммерческие споры быть не должно. И попросил не использовать свое служебное положение для давления на бизнес.