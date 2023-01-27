«На кону стоят судьбы людей, цена ошибки высока»: с чем Следком РТ вошел в 2023 год
Вернули налогов на 2 млрд, посадили опасных преступников, уволили пять недобросовестных руководителей отделов – такие результаты работы за прошлый год сегодня были озвучены на итоговой коллегии в Следкоме Татарстана. Какие задачи стоят перед ведомством в 2023 году, узнал «Татар-информ».
Ежегодная итоговая коллегия Следственного комитета Татарстана по традиции прошла в главном здании ведомства на Большой Красной. Здесь сегодня собрались десятки сотрудников Следкома и почетные гости: Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава МВД Татарстана Артем Хохорин, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, министр здравоохранения Марат Садыков и многие другие.
Доклад главы Следкома РТ Валерия Липского длился почти полчаса. Первое, что отметил начальник ведомства, – обстановка в республике из года в год остается спокойной, а это главный критерий успеха работы следователей. За 2022 год в республике число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4% – с 15 тысяч случаев до 14 тысяч.
«Однако есть незначительный рост числа преступлений, он составил полпроцента. Если быть точным, за 2022 год было зарегистрировано 52 тысячи преступлений в 2021-м – 51 тысяча. К нам поступило около 9 тысяч сообщений о преступлениях, что на 7% ниже уровня 2021 года», – привел данные из своего доклада начальник ведомства.
Возместили рекордную сумму по налогам
Отдельно Валерий Липский остановился на успехах следователей по раскрываемости налоговых преступлений. В прошлом году им удалось добиться возвращения рекордной суммы по налогам, что стало одним из самых высоких показателей в России.
«За последние три года размер возмещенного ущерба по налоговым преступлениям вырос с 310 миллионов до рекордных двух миллиардов, которые нам удалось возместить за прошлый год. Это с учетом наложения ареста на имущество фигурантов стоимостью в 1 млрд рублей», – отметил начальник татарстанского Следкома.
Ущерб по налогам полностью погасили директор «Татпромхолдинга», а также крупнейших алкодистрибьютеров — ООО «Премьер» и «Саман». Последние пополнили бюджет налоговой службы более чем на 176 млн рублей.
Вычислили казанского маньяка и посадили убийцу целой семьи
Говоря о тяжких и особо тяжких преступлениях, которые следователям удалось раскрыть и довести до суда, начальник Следкома не мог не вспомнить уголовное дело Игоря Птицина, который совершил ряд нападений на девушек возле Глубокого озера. Одно из самых шокирующих его преступлений – убийство Дарьи Максимовой, которое произошло в 2012 году.
Долгие годы у следствия не было никаких зацепок в этом деле, было непонятно, кто мог так жестоко расправиться с девушкой. Выйти на Птицина удалось лишь в феврале 2021 года. Татарстанские следователи провели колоссальную работу, чтобы собрать все доказательства вины преступника и довести дело до суда. Итог – Игорь Птицин получил пожизненный срок лишения свободы. Дело рассматривал Верховный суд Татарстана.
В том же суде к пожизненному сроку был приговорен Рустам Мухамадуллин, который в январе 2021 года зарезал свою девушку и ее родителей. В судебной практике процесс стал одним из сложнейших, так как в деле не было ни одного свидетеля, сам подсудимый после случившегося потерял память. Однако собранные следствием улики не оставили у суда никаких сомнений в виновности молодого человека.
Борьба с ОПГ, терроризмом и экстремизмом
Прошлый год, как отметил Валерий Липский, был богат раскрытием преступлений прошлых лет. Следователям удалось выйти на 24 участников ОПГ, которых обвиняют по 40 преступлениям.
К примеру, на скамье подсудимых оказались члены ОПГ «Перваки», совсем скоро под суд пойдут семь участников группировки «Тукаевские». В декабре прошлого года приговор выслушал участник ОПГ «Мамшовские» Ильнар Нуруллин. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.
На 20% выросло число раскрытых преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом. Согласно докладу Липского, за год было возбуждено 20 уголовных дел, 16 человек уже предстали перед судом.
Особый статус не гарант защиты от скамьи подсудимых
Отдельно глава Следственного комитета РТ остановился на коррупционных преступлениях, отметив, что наказанию по таким делам подвергаются и лица с особым статусом. Всего за год в Татарстане было расследовано 640 коррупционных дел, под суд пошли 253 обвиняемых.
«От уголовной ответственности за коррупционные преступления не освобождает особый статус», – констатировал Липский.
В минувшем году за аферы с ущербом на 42 млн под суд пошел замглавы МЧС Татарстана Олег Степущенко. Его действия подставили под удар безопасность сотен тысяч человек.
Сразу два уголовных дела были возбуждены в отношении начальника Нижнекамского водохранилища Фидаиля Мингазова. Речь идет о махинациях с бюджетными деньгами, направленными на обеспечение безопасности стратегически важного водного объекта.
«На кону стоят судьбы людей, цена ошибки – высока»
Уровень раскрываемости преступлений и качество работы Следственного комитета во многом зависит от самих сотрудников, которые, как показывает практика, не всегда выполняют свои обязанности добросовестно. Сегодня на коллегии прозвучали фамилии пятерых «отличившихся» сотрудников – руководителей территориальных и межрайонных следственных отделов.
«Эти руководители, которые не сумели обеспечить качество работы, лишились своей должности. Каждый руководитель и сотрудник Следственного комитета должен осознавать, что цена ошибки очень высока. За всем этим стоит не только нарушение прав, но и судьбы людей», – обратился ко всем присутствующим на коллегии Валерий Липский.
Важнейшей проблемой в работе следователей, как и прежде, остается превышение сроков предварительного следствия. Ряд нарушений в расследовании порой обнаруживается, когда дело доходит до суда – за прошлый год на дополнительное расследование вернули больше ста уголовных дел, что по сравнению с 2021 годом больше на 14%.
Расследование преступлений должно быть законным, оперативным и качественным
Хищение денег из бюджета и налогов, терроризм, экстремизм, а также безопасность детей – все то, на чем должно быть заострено внимание сотрудников Следственного комитета в предстоящем году, отметил после выступления начальника ведомства Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«В условиях проведения военной спецоперации крайне важно совместно со всеми правоохранительными органами принять исчерпывающие меры по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации. Приоритетом остается оперативность и качество проводимого расследования уголовных дел. Необходимо строго соблюдать законность при приеме и проверке сообщений о преступлениях, чтобы избежать необоснованного привлечения людей к уголовной ответственности», – обратил внимание Минниханов.
Президент республики подчеркнул, что втягивания сотрудников Следкома в коммерческие споры быть не должно. И попросил не использовать свое служебное положение для давления на бизнес.