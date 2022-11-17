Мать Даши Максимовой в шоке о того, что убийца ее дочери Игорь Птицин обжаловал приговор

Осужденный за убийство Даши Максимовой и еще двух девушек Игорь Птицин обжаловал приговор. Апелляционная жалоба поступила в Верховный суд Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказала мать погибшей Марина Максимова.

Вместе с Птициным жалобу на приговор на пяти листах подала его адвокат Светлана Балянина. Как рассказала мать Даши Максимовой Марина, в основу апелляционной жалобы легло то, что у Птицина якобы не было умысла убивать девушек. Все удары по голове наносились для того, чтобы их оглушить.

«Но разве человек будет наносить 6-8 ударов, чтобы оглушить кого то? Он планировал убийства. И Птицин сам говорил до приговора, что не собирается подавать апелляцию и что хочет искупить свою вину», – высказалась Марина Максимова.

Дата судебного заседания будет назначена в ближайшее время.

Напомним, что Игорь Птицин был приговорен к пожизненному сроку. Верховный суд признал его виновным в трех убийствах и нападении еще на четырех. Все преступления произошли возле Глубокого озера.

Игорь Птицин свою вину полностью признал и сам просил суд отправить его за решетку на пожизненный срок.