«Как я мог сам проверить все 190 сирен?»: Замглавы МЧС РТ предстал перед судом

Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению дела об аферах, в которых обвиняют заместителя главы МЧС Татарстана Олега Степущенко. Сегодня он просил суд освободить его из-под домашнего ареста, но добиться снисхождения Фемиды ему не удалось. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».

Какую-либо причастность к аферам Олег Степущенко продолжает отрицать Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Полтора года понадобилось следствию, чтобы довести резонансное дело заместителя главы МЧС Татарстана Олега Степущенко до суда. За это время в нем появился еще один фигурант, были допрошены десятки свидетелей, собралась внушительная доказательная база. В итоге на скамье подсудимых вместе со Степущенко оказался его приятель и бизнесмен Константин Кабальнов.

Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года. Тогда Степущенко обвинили в мошенничестве в ососбо крупном размере и в превышении должностных полномочий.

На слушание по делу Степущенко пришел буквально за пару минут до начала – он находится под домашним арестом. Присутствию журналистов мужчина нисколько не удивился, но комментировать обвинения в свой адрес на данном этапе отказался. Единственное, что стало известно – какую либо причастность к аферам замглавы татарстанского ведомства продолжает отрицать.

Сумму ущерба следствие оценило в 42 млн рублей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я физически не мог проверить все 190 сирен в республике»

На оглашение самого крупного эпизода в деле Олега Степущенко ушло несколько часов. Он связан с установкой сирен оповещения населения о ЧС. По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с фирмой «Спецлаб-Казань». Именно эта контора должна была выполнить монтажные работы по установке сирен оповещения. Сумма сделки составила почти 57 млн рублей.

«По регламенту Степущенко должен был произвести закупку, проконтролировать монтаж оборудования, его тестирование и только после этого ввести в эксплуатацию. Чтобы беспрепятственно произвести оплату и сдать в эксплуатацию оборудование, подсудимый устроил в фирму своего сына. При этом, он понимал, что его действия подрывают авторитет ведомства и вводил в заблуждение руководство», – отметил государственный обвинитель.

Согласно техзаданию, все установки должны были работать по единой системе оповещения, которая запускается из центрального пункта в Казани. Перед тем как ввести в эксплуатацию, оборудование необходимо было тестировать. Но на деле, проверки никто проводить не стал. В итоге треть сирен оказалась неисправна. Сумму ущерба по данному эпизоду следствие оценило в 42 млн рублей.

На скамье подсудимых вместе со Степущенко оказался его приятель и бизнесмен Константин Кабальнов Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я физически не мог объехать 190 сирен, расположенных на территории республики и их проверить», – оправдывался Степущенко.

«Фирма оплачивала то, что сотрудники МЧС делали бесплатно»

Второй эпизод уголовного дела связан с хищением денег у фирмы «Территория безопасности». Здесь Степущенко, как считают следователи, действовал в связке с казанским предпринимателем Константином Кабальновым. Последнему, помимо мошенничества, вменяют подделку документов – договора с фирмой «Территория безопасности».

По версии следствия, Степущенко и Кабальнов вынудили организацию оплачивать счета за услуги, в то время как сотрудники МЧС выполняли работы на безвозмездной основе.

Адвокат отметил, что на данный момент оснований для нахождения Степущенко под домашним арестом нет Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Данный эпизод в суде огласить не успели. Суд решил заседание отложить, но перед этим прокурор заявил, что 24 сентября у Степущенко истекает срок нахождения под домашним арестом. В связи с этим гособвинитель попросил продлить ему меру пресечения еще на три месяца.

Услышав ходатайство прокурора, замминистра МЧС Татарстана и его адвокат отметили, что на данный момент оснований для его нахождения под домашним арестом, нет.

«Уголовное дело расследовано и передано в суд. На данном этапе мой подзащитный уже никак не сможет повлиять на свидетелей и потерпевших. Он уже никак не сможет препятствовать установлению истины», – отметил адвокат.

Выслушав доводы сторон, менять меру пресечения на более мягкую суд не стал. Олега Степущенко оставили под домашним арестом еще на три месяца. На следующем судебном заседании должны огласить оставшиеся эпизоды, после чего суд перейдет к допросу представителей фирмы «Спецлаб-Казань» и «Территории безопасности».