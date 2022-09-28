Я не вижу вины в его глазах: Казанец, убивший подругу и ее родителей, получил пожизненное

В Верховном суде РТ сегодня вынесли приговор по делу о тройном убийстве на Чуйкова в Казани. Обвиняемому Рустаму Мухамадуллину назначили наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима. Он настаивает, что о дне гибели своей девушки и ее родителей, он ничего не помнит. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

Из материалов дела следует, что 7 января прошлого года Рустам Мухамадуллин пришел в гости к своей девушке Камиле и ее родителям. В какой-то момент между родителями девушки и молодым человеком вспыхнула ссора. Рустам схватил нож, зарезал супружескую пару, затем набросился на свою избранницу. На их телах эксперты насчитали почти 30 ножевых ранений.

Следователи уверены, что молодой человек заранее продумал план и купил в магазине кухонный нож. Именно этот нож нашли потом на месте преступления и приобщили к делу как главную улику. К тому же, по версии следствия, у парня был мотив – родители девушки запрещали им встречаться.

Расправившись с семьей, Рустам попытался свести счеты с жизнью. Он несколько раз ударил себя тем же ножом в живот и выпрыгнул из окна квартиры. Следствие и родственники уверены, что он решился на такой шаг, чтобы отвести от себя подозрения.

Задолго до начала заседания в коридорах суда начали собираться родственники погибших. Одна из них поделилась с корреспондентом «Татар-информа», что она думает о предполагаемом убийце. Женщина считает, что кроме пожизненного срока – другого наказания здесь быть не должно.

«Еще на последнем слове он сказал, что соболезнует нашей утрате, но виновным себя не считает. Это как? Я сегодня видела – у него в глазах ничего нет, ни чувства вины, ни ответственности», – поделилась родственница погибших.

Судья более двух часов зачитывал все обстоятельства, которые учитывались при определении наказания для Рустама Мухамадуллина. Полный зал людей, которые пришли выслушать приговор, терпеливо ждали решения Верховного суда РТ.

Решение судьи о пожизненном сроке для Рустама Мухамадуллина зал встретил громкими аплодисментами. Родные и близкие погибших остались удовлетворены таким решением суда. По их мнению, это суровое наказание соответствует преступлению, которое совершил Мухамадуллин.

«Я считаю, что приговор законный и обоснованный. С учетом дерзости и жестокости совершенного преступления, фактически, он убил неповинных ни в чем людей, я считаю, что данное наказание оправданно», – заявил государственный обвинитель.

Несмотря на вынесенный приговор, своей вины Рустам Мухамадуллин так и не признал.