На KazanForum обсудят развитие экономики регионов РФ за счет исламского финансирования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Развитие партнерского финансирования станет одной из ключевых тем дискуссий на предстоящем XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026». Об этом сообщают организаторы события.

Вот уже два с половиной года в четырех регионах России – Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чечне – проводится эксперимент по внедрению этого вида услуг. При этом Татарстан занимает лидирующие позиции по объему операций (сделок) партнерского финансирования.

По информации Министерства экономики РТ, за 2025 год в республике объем привлеченных средств по партнерскому финансированию вырос в шесть раз и достиг 34,9 млрд рублей. Портфель операций по размещению средств увеличился на 16%, достигнув 3,6 млрд рублей, а по привлечению – на 41%, до 6,3 млрд рублей за девять месяцев. В общей сложности в Татарстане зарегистрировано более 14 тыс. продуктов, соответствующих стандартам исламского и партнерского финансирования.

По данным Сбербанка, количество сделок в 2025 году по сравнению с 2024-м выросло более чем в два раза, а общий объем привлеченного финансирования на текущие счета, соответствующие правилам исламского финансирования, увеличился в 1,2 раза – до 458 млн рублей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, комментируя развитие этой области, выразил уверенность: «Это не мода – это шанс укрепить экономические связи с исламским миром и дать нашим предпринимателям доступ к современным финансовым инструментам».

Участники эксперимента во всех четырех регионах развивают сделки партнерского финансирования как по привлечению, так и по размещению средств, демонстрируя растущий интерес со стороны региональных игроков и финансовых организаций.

На площадке KazanForum 2026 эксперты, представители власти и бизнеса обсудят дальнейшие пути расширения практики партнерского финансирования, включая стандартизацию инструментов, цифровые решения и привлечение международных инвесторов, обменяются опытом между пилотными регионами и проектами из стран Организации исламского сотрудничества.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Регистрация открыта до 30 апреля 2026 года.

Полная программа мероприятия, которое пройдет 14 и 15 мая, доступна на официальном сайте форума. Оператором по подготовке и проведению события выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».