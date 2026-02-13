Глава центра AAOIFI в Казани отметил роль Минниханова в продвижении исламских финансов

Руководитель Представительства AAOIFI в Казани Амьер Аль-Муса рассказал «Татар-информу», почему именно Татарстан выбран местом для первого филиала организации за пределами Бахрейна.

«У нас хорошие отношения с Раисом, господином Миннихановым. Он выступил с этой инициативой и посетил нас в Бахрейне, что было высоко оценено. Мы выяснили, что в регионе есть интерес, особенно с учётом проводимого эксперимента по исламским финансам», – ответил Амьер Аль-Муса.

Страны СНГ в целом – одно из стратегических направлений AAOIFI, отметил он.

«Что касается Татарстана, мы обнаружили, что в Татарстане есть компетентные специалисты, которые могут помочь в этом эксперименте. Одновременно мы увидели, что существует государственная поддержка, способствующая развитию экосистемы исламского банкинга», – пояснил руководитель представительства.

Он заявил, что организация будет стремиться повысить уровень знаний и практического опыта в сфере исламских финансов в Татарстане.

«При этом у нас есть значительный вклад со стороны Казанского федерального университета и Исламского университета Казани. Все эти учреждения располагают специалистами и профессионалами, которые могут стать ядром того развития, к которому мы стремимся», – рассказал Амьер Аль-Муса.

Первый в странах СНГ Представительский центр Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) начал работу в Казани в конце декабря 2026-го.

Новая структура направлена на то, чтобы интегрировать российский и евразийский рынки в глобальную систему исламских финансов. Ключевые задачи центра – адаптация международных стандартов исламского банкинга, подготовка квалифицированных кадров и развитие сотрудничества с ведущими финансовыми институтами исламского мира.

Открытие центра стало результатом сотрудничества Татарстана и AAOIFI. В ноябре 2025 года делегация республики посетила 20-ю конференцию организации в Бахрейне, где стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.