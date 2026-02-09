Минниханов пригласил участников «ИННОПРОМа» в Эр-Рияде на KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в обходе проходящей в Эр-Рияде выставки «ИННОПРОМ» и выступил на пленарной сессии мероприятия под названием «Энергия сотрудничества: инновации для промышленности будущего». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В своем выступлении Рустам Минниханов поблагодарил принимающую сторону за высокую организацию мероприятия и возможность представить продукцию компаний Татарстана на международной площадке.

«Видим большой потенциал для расширения взаимодействия в таких отраслях, как энергетика, машиностроение сельское хозяйство», – перечислил он.

Минниханов также рассказал участникам, что Татарстан – пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России. В частности, сегодня в реестре Центрального банка РФ числятся 35 организаций, которые занимаются партнерским финансированием.

«В прошлом году в столице нашей республики, Казани, открылся Представительский центр Организации бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI)..Его деятельность будет направлена на развитие стандартов партнерских финансов не только внутри Российской Федерации, но и на пространстве стран СНГ. Приглашаю присутствующих здесь коллег к реализации совместных проектов в Татарстане на условиях исламского финансирования», – обратился он к собравшимся.

Кроме того, Минниханов объяснил, как Татарстан поступательно развивает индустрию халяль, и подчеркнул заинтересованность республики в расширении взаимодействия со странами Арабского (Персидского – прим. Т-и) залива по вопросу прохождения аккредитации для взаимных поставок продукции и поиске новых партнеров для запуска совместных проектов.

В ходе своего выступления Рустам Минниханов также упомянул проводимый в Казани Международный

экономический форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и пригласил к участию в нем.