На картодроме в Сабинском районе заработал мобильный пункт отбора на службу по контракту

На картодроме «Маяк» в поселке Лесхоз Сабинского района заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Мобильный пункт расположен в белой военной палатке, на ней на фоне триколора размещены плакаты с призывами вступить в ряды ВС РФ. В мобильном пункте инструктора отвечали на все интересующие вопросы о военной службе по контракту. Также интересующиеся могли ознакомиться с бюллетенями и брошюрами. На экране транслировался ролик о службе по контракту.

Юных зрителей соревнований по картингу особо заинтересовала возможность разобрать и собрать автомат Калашникова. В мобильном пункте также можно было ознакомиться с экипировкой российских военных.

«Мужчины интересуются службой по контракту, мы им рассказываем об условиях военной службы, где и как они будут служить по контракту. Также мы выдаем ознакомительные бюллетени, чтобы они могли их взять с собой и дома изучить. Если будущих бойцов заинтересует предложение, то они могут обратиться в военный комиссариат по месту проживания», — рассказал инструктор 1-го разряда пункта отбора на военную службу по контракту города Казани Иван Быков.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру