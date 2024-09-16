Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На картодроме в Сабинском районе заработал мобильный пункт отбора на службу по контракту
На картодроме «Маяк» в поселке Лесхоз Сабинского района заработал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Мобильный пункт расположен в белой военной палатке, на ней на фоне триколора размещены плакаты с призывами вступить в ряды ВС РФ. В мобильном пункте инструктора отвечали на все интересующие вопросы о военной службе по контракту. Также интересующиеся могли ознакомиться с бюллетенями и брошюрами. На экране транслировался ролик о службе по контракту.
Юных зрителей соревнований по картингу особо заинтересовала возможность разобрать и собрать автомат Калашникова. В мобильном пункте также можно было ознакомиться с экипировкой российских военных.
«Мужчины интересуются службой по контракту, мы им рассказываем об условиях военной службы, где и как они будут служить по контракту. Также мы выдаем ознакомительные бюллетени, чтобы они могли их взять с собой и дома изучить. Если будущих бойцов заинтересует предложение, то они могут обратиться в военный комиссариат по месту проживания», — рассказал инструктор 1-го разряда пункта отбора на военную службу по контракту города Казани Иван Быков.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фотографии предоставлены ТРК «Саба дулкыннары».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»